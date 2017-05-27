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Новости Нижнего Тагила

Финал КВН в Нижнем Тагиле 27 мая соберет три местные команды и гостей из Екатеринбурга

27 мая 2017, 11:05Добавить новость
Нижний Тагил,отдых,Дворец молодежи,ГДМ,молодежь,КВН,игра,юмор,финал
Мощный, яркий, фееричный: именно таким обещает быть финал КВН в Нижнем Тагиле, который пройдет в субботу 27 мая в ГДМ. Сезон игр КВН подходит к концу, и уже вечером будет известно имя победителя в этом году. Напомним, в финале встречаются 4 команды. Три из Нижнего Тагила - «В городе Т», «С понедельника», «Константа», а также гости из Екатеринбурга - «МедВедь».

Каждая команда подготовила для зрителей искрометный юмор. И, судя по прошлым сезонам, зрителей на финале будет очень и очень много: успевайте приехать в Городской дворец молодежи заранее, чтобы успеть занять места в зале. Начало в 18:00.

Нижний Тагил,отдых,Дворец молодежи,ГДМ,молодежь,КВН,игра,юмор,финал
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