Финал КВН в Нижнем Тагиле 27 мая соберет три местные команды и гостей из Екатеринбурга

Мощный, яркий, фееричный: именно таким обещает быть финал КВН в Нижнем Тагиле, который пройдет в субботу 27 мая в ГДМ. Сезон игр КВН подходит к концу, и уже вечером будет известно имя победителя в этом году. Напомним, в финале встречаются 4 команды. Три из Нижнего Тагила - «В городе Т», «С понедельника», «Константа», а также гости из Екатеринбурга - «МедВедь».
Каждая команда подготовила для зрителей искрометный юмор. И, судя по прошлым сезонам, зрителей на финале будет очень и очень много: успевайте приехать в Городской дворец молодежи заранее, чтобы успеть занять места в зале. Начало в 18:00.