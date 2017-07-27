Маленькие читатели прошли квест «Летние ПриклюЧтения» в центральной библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

В Нижнетагильской центральной библиотеке 25 июля прошла игра-квест «Собери свою Галактику». Участниками стали 2 команды – «Любители Космоса» и «Звезды». Их смелые участники выполнили множество заданий, чтобы добыть как можно больше звезд для своей новой галактики и найти ключ к зашифрованному посланию от Алисы Селезневой.

Как сообщает Центральная городская библиотека, начало этого многоуровневого квеста было положено еще 5 июня. Тогда гостья из будущего Алиса Селезнева предложила маленьким читателям новые буклеты с заданиями и игровую карту. Так в библиотеке стартовала программа летнего чтения «Миллион летних приклюЧтений с Алисой».





Фото: Центральная городская библиотека



Книги, которые библиотекари предлагали детям для чтения, стали своеобразными фантастическими порталами в далекие миры. Маленькие путешественники на первом задании квеста превратились в библионавтов, получили свой звездолет и начали изучать маршрут путешествия. После прохождения испытаний у каждой команды появилась своя галактика, украшенная звездами и кораблями, а также фигурками самих участников.