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Новости Нижнего Тагила

Маленькие читатели прошли квест «Летние ПриклюЧтения» в центральной библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

27 июля 2017, 11:50Добавить новость
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Квест «Летние ПриклюЧтения» прошел для маленьких читателей в нижнетагильской Центральной библиотеке.

В Нижнетагильской центральной библиотеке 25 июля прошла игра-квест «Собери свою Галактику». Участниками стали 2 команды – «Любители Космоса» и «Звезды». Их смелые участники выполнили множество заданий, чтобы добыть как можно больше звезд для своей новой галактики и найти ключ к зашифрованному посланию от Алисы Селезневой.

 

Как сообщает Центральная городская библиотека, начало этого многоуровневого квеста было положено еще 5 июня. Тогда гостья из будущего Алиса Селезнева предложила маленьким читателям новые буклеты с заданиями и игровую карту. Так в библиотеке стартовала программа летнего чтения «Миллион летних приклюЧтений с Алисой».

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Фото: Центральная городская библиотека 


Книги, которые библиотекари предлагали детям для чтения, стали своеобразными фантастическими порталами в далекие миры. Маленькие путешественники на первом задании квеста превратились в библионавтов, получили свой звездолет и начали изучать маршрут путешествия. После прохождения испытаний у каждой команды появилась своя галактика, украшенная звездами и кораблями, а также фигурками самих участников.

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