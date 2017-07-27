Пуменку Рафику из екатеринбургского зоопарка исполнился 1 год (ФОТО)

Пуменок на днях отметил свой день рождения. Сотрудники зоопарка вспомнили об особенностях его воспитания и рассказали, что малышу подыскивают новое место.

Пуменок Рафик из екатеринбургского зоопарка на днях отметил свой первый день рождения – 1 год. На свет он появился в начале июля 2016 года от Севены и Юты – канадских пум. Как вспоминают сотрудники зоопарка, родился малыш слабым, и его поместили в брудер, где обычно выращивают цыплят с первых дней жизни.



Но состояние пуменка становилось все хуже. Пришлось просить помощи у Оптико-медицинского центра, который оперативно предоставил зоопарку инкубатор для новорожденных. Туда и перевели маленького Рафика. Аппарат позволил избежать серьезных последствий для здоровья малыша.



Все обошлось, и пуменок начал активно расти и общаться с гостями зоопарка. Его регулярно выгуливали на поводке между вольерами. Напомним, в марте 2017 года Рафик во время очередной прогулки напал на посетителей, после чего выпускать на прогулку пуменка перестали.



Наша Газета расспросила о жизни малыша Елену Уварову – ветеринара, биолога и научного сотрудника зоопарка. Она рассказала, что сейчас Рафик живет в отдельно благоустроенном вольере. Сотрудники подыскивают ему новое место в других зоопарках, потому в этом уже есть две пумы – это его родители, Севена и Юта. В дикой среде эти хищники живут по отдельности, и встречаются только на период размножения, поэтому малышу придется перебираться на новое место.

Фото: Наша Газета





У Рафика сохранилось много забавных снимков, которые показывают, как взрослел пуменок.