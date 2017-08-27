Парад планет пройдёт в небе над Екатеринбургом в сентябре

С 17 по 19 сентября 2017 года пройдёт парад планет. В нём примут участие все видимые планеты Земной группы: Меркурий, Венера, Земля и Марс. К планетам присоединится Луна.



Парад планет происходит в момент, когда видимые планеты Земной группы выстраиваются на минимальное расстояние по одну сторону от Солнца. Парад, который состоится с 17 по 19 сентября, учёные классифицируют, как Малый парад, так как в нём примут участие только 4 планеты.



Жители Екатеринбурга получат возможность наблюдать парад в течение 3 дней, передаёт Облгазета. Ещё одно космическое явление жители уральской столицы смогут сфотографировать 1 сентября. В этот день самый большой в истории астероид Florence пролетит на минимальном расстоянии от Земли.