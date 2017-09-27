Билборды с цитатами из переписки Николая II и его супруги появились в Москве (ФОТО)

В столице России на улицах появились билборды с выдержками из личного дневника императрицы Александры Федоровны – супруги Николая II.

На билбордах также есть цитаты из личной переписки царской семьи. Отмечается, что данная акция является частью церковного проекта, который направлен на утверждение семейных ценностей в современном обществе.





Организаторы акции сообщили, что личная жизнь царской семьи долгие годы была спекуляцией, а они хотят показать истинную сторону отношений любящих друг друга супругов, пишет «Интерфакс».







Фото: Амител