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Новости Нижнего Тагила

Консервированный горошек с ящерицей купила жительница Нижнего Тагила (ФОТО)

28 февраля 2017, 14:05Добавить новость
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В Нижнем Тагиле одна из жительниц города обнаружила ящерицу в банке консервированного горошка. Эту покупку она вернула в магазин.

Жители Нижнего Тагила нередко жалуются на покупку продуктов ненадлежащего качества. Однако порой в магазинах попадаются товары, которые при ближайшем рассмотрении могут изумить кого угодно. Так, одна из тагильчанок приобрела в магазине на Вые банку консервированного горошка. Когда банка была открыта, оказалось, что кроме горошка в ней находится ещё и консервированная ящерица.

 

Это произошло ещё в декабре. Женщина покупала горошек, а потом вернула его нам. Производитель, конечно, удивил, -- рассказал журналисту портала TagilCity.ru один из сотрудников магазина.

 

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Фото «Черный список Тагила»

 

Как ящерица оказалась внутрь банки — неизвестно. Скорее всего, она попала на конвейер по производству консервированного горошка на месте производства в Краснодарском крае.

 

В начале февраля другая жительница Нижнего Тагила нашла запеченную в хлебе ткань.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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