Консервированный горошек с ящерицей купила жительница Нижнего Тагила (ФОТО)

Жители Нижнего Тагила нередко жалуются на покупку продуктов ненадлежащего качества. Однако порой в магазинах попадаются товары, которые при ближайшем рассмотрении могут изумить кого угодно. Так, одна из тагильчанок приобрела в магазине на Вые банку консервированного горошка. Когда банка была открыта, оказалось, что кроме горошка в ней находится ещё и консервированная ящерица.

Это произошло ещё в декабре. Женщина покупала горошек, а потом вернула его нам. Производитель, конечно, удивил, -- рассказал журналисту портала TagilCity.ru один из сотрудников магазина.

Как ящерица оказалась внутрь банки — неизвестно. Скорее всего, она попала на конвейер по производству консервированного горошка на месте производства в Краснодарском крае.

В начале февраля другая жительница Нижнего Тагила нашла запеченную в хлебе ткань.