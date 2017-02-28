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Новости Нижнего Тагила

Уникальная выставка подарков Уралвагонзаводу со всего мира открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

28 февраля 2017, 13:40Добавить новость
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В Выставочном комплексе нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» открылась уникальная экспозиция «Дары российских и иностранных партнеров. Искусство XXI века».  На новой выставке, организованной сотрудниками Выставочного комплекса Уралвагонзавода, представлено около 60 экспонатов. Среди них – уникальные книги, авторские картины известных художников России и другие сувениры, подаренные предприятию Нижнего Тагила в разные годы. 

Картины российских авторов – Михаила Шемякина, Леонтия Зудова, Виктора Могилевича, Натальи Утешиной, Владимира Истомина – исполнены в разных стилях и техниках. 

Среди художественных экспонатов – изделия скульптуры, живописи, прикладного искусства, народных промыслов России. 

Также важное место на выставке занимают уникальные книги, с автографами знаменитых людей Советского Союза и России. Среди них – Юрий Гагарин, Владимир Путин, Булат Окуджава. Среди даров УВЗ есть подарок, преподнесенный в 2009 году делегацией Казахстана. Это сувенир «Монумент независимости», основным мотивом которого является изображение Золотого человека: он имеет особенное значение для казахстанцев.
Нижний Тагил,УВЗ,выставка,подарки,сувениры,экспозиция,досуг
Сувенир «Монумент независимости», Казахстан

В 2015 году молодежная делегация из Китая побывала в музее бронетанковой техники УВЗ и подарила предприятию свиток из натуральной шелковой парчи. Символы и иероглифы на нем означают пожелания благополучия, долголетия и счастья.

Выставка продлится до конца апреля.

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Уралвагонзавод (УВЗ)
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