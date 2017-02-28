Уникальная выставка подарков Уралвагонзаводу со всего мира открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Выставочном комплексе нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» открылась уникальная экспозиция «Дары российских и иностранных партнеров. Искусство XXI века».

Также важное место на выставке занимают уникальные книги, с автографами знаменитых людей Советского Союза и России. Среди них – Юрий Гагарин, Владимир Путин, Булат Окуджава. Среди даров УВЗ есть подарок, преподнесенный в 2009 году делегацией Казахстана. Это сувенир «Монумент независимости», основным мотивом которого является изображение Золотого человека: он имеет особенное значение для казахстанцев.





Сувенир «Монумент независимости», Казахстан



