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Новости Нижнего Тагила

Выставка камнерезных мастеров «Глиптика» откроется в Нижнем Тагиле 2 марта

28 февраля 2017, 10:20Добавить новость
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В Нижнем Тагиле в Музее природы и охраны окружающей среды открывается выставка «Глиптика». Посетить мероприятие смогут все желающие уже со 2 марта. Глиптика – это искусство резьбы по драгоценным камням. Как известно, Урал всегда славился своими камнерезами. На открывающейся выставке будут представлены работы молодого поколения камнерезов – Сергея Бонденкова и Алёны Новосельцевой.
 
На выставке будут представлены классические работы и работы в авторском стиле Сергея Боденкова. 
 
Работы Алены Новосельцевой удивляют своим изяществом, среди них портреты знаменитых деятелей культуры разных времен, выполненные на камне. 
 
Оба художника – лауреаты в разных номинациях среди камнерезов, принимали участие в выставках по всей России и в международных конкурсах. На выставке «Глиптика» можно увидеть более 30 изделий мастеров. 
 
Экспозиция работает со 2 марта по 8 июня 2017 года.
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