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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане стали призёрами детского эстрадного конкурса «Золотой петушок» (ФОТО)

28 марта 2017, 08:00Добавить новость
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С 24 по 26 марта ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле собрал гостей из разных российских городов. Юные исполнители участвовали в 29-ом всероссийском детском телевизионном конкурсе «Золотой петушок», передает пресс-служба администрации.

Среди членов жюри - профессионалы своего дела: заслуженный артист России, народный артист Башкортостана и Татарстана Идрис Газиев, заслуженный артист России, солист Свердловского академического театра музыкальной комедии Николай Капленко, заведующая эстрадным отделением Нижнетагильского колледжа искусств Светлана Рукавишникова, заслуженный работник культуры РФ, композитор Сергей Глухих. Гости на празднике собрались не менее почётные - министерства культуры Свердловской области Светлана Учайкина, депутат ЗакСо Вячеслав Погудин, замглавы по социальной политике Валерий Суров.

Тагильчане, соревновавшиеся с исполнителями из Красноярска, Самары, Екатеринбурга, Тюмени и других городов, не уступили и стали победителями в нескольких номинациях. Первое место в номинации «Прима» взяла группа «Зелёная мята», а второе – у ансамблей «Happy» и «Baby Академия».

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Кроме того, гран-при «Золотого петушка» взяла тагильчанка - 12-летняя Александра Новгородова. Девочка занимается в Дворце культуры школьников.

 

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Фото: официальный сайт Нижнего Тагила
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