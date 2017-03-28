| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Выставка детского и юношеского творчества на тему космоса открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

28 марта 2017, 09:10Добавить новость
Нижний Тагил,выставка,дети,школьники,студенты,подростки,творчество,талант,досуг,поделки,изобретения
25 марта в Нижнем Тагиле в ГДДЮТ состоялось открытие 67-й городской выставки детского и юношеского творчества. Основу выставки составили художественные и технические изделия учащихся Нижнего Тагила на тему «Памятные даты в истории покорения космоса». В первый день все пришедшие смогли принять участие в развлекательно-познавательной программе. В нее вошли: показ мод, «Битва роботов», мастер-классы по работе на токарном станке, изготовление дископлана и пневматической ракеты, симулятор авиационного полета.
 
В состязании роботов приняли участие подопечные городской станции юных техников, ГДДЮТ, учащиеся колледжа им. Черепановых и института «21 век», сообщается на официальном сайте города.
 
Выставка будет открыта для посещения до 30 марта, придти за положительными эмоциями сможет каждый желающий. 

Нижний Тагил,выставка,дети,школьники,студенты,подростки,творчество,талант,досуг,поделки,изобретенияНижний Тагил,выставка,дети,школьники,студенты,подростки,творчество,талант,досуг,поделки,изобретенияНижний Тагил,выставка,дети,школьники,студенты,подростки,творчество,талант,досуг,поделки,изобретенияНижний Тагил,выставка,дети,школьники,студенты,подростки,творчество,талант,досуг,поделки,изобретения
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , ,
Викторина для юных тагильчан по творчеству Владислава Крапивина пройдет 29 марта 16 марта, 18:40
Дети и подростки Нижнего Тагила учатся несмотря на морозы 19 декабря 2016, 18:10
Участники молодежного конкурса «Твоя инициатива» в Нижнем Тагиле рассказали о проделанной работе 17 ноября 2016, 09:30

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 94
Подписаться на новости