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Новости Нижнего Тагила

Новоиспеченные третьеклассники из тагильской школы провели веселые уроки в городской библиотеке (ФОТО)

28 мая 2017, 13:45Добавить новость
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23 мая в Центральной библиотеке Нижнего Тагила интересное мероприятие прошло для второклассников из школы №25 – «До свидания, второй класс! Здравствуй, лето!».

Сотрудники библиотеки поздравили детей с началом летних каникул и предложили принять участие в уроках с шутливыми заданиями и переменками.

Новоиспеченные третьеклассники поиграли в «Угадай мелодию», рисовали картины о лете, решали задачи на сообразительность и приняли участие в уроке чтения. Организаторы рассказали, что ребята остались довольны интересной встречей, а еще больше им понравились подарки от родителей.

 

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Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила
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