7 малых театров Свердловской области получат поддержку в размере 39 миллионов рублей

Поддержку малых театров получат города с населением до 300 тысяч человек. Средства, выделенные в качестве финансирования, составят 39 миллионов рублей. 35 миллионов будут выделены из федерального бюджета, ещё 4 миллиона выделит бюджет Свердловской области.



Выделенная сумма будет поделена между 7 театрами области, сообщает Облгазета. Поддержку получит Театр драмы Каменска-Уральского, Краснотурьинский театр кукол, Серовский театр драмы имени А. П. Чехова, Театр драмы «Вариант» в Первоуральске, новоуральский Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральский театр кукол и Ирбитский драматический театр им. А. Н. Островского.