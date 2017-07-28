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Новости Нижнего Тагила

7 малых театров Свердловской области получат поддержку в размере 39 миллионов рублей

28 июля 2017, 21:50Добавить новость
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Для поддержки малых театров Свердловской области выделят 39 миллионов рублей. Большую часть выделенных средств предоставит федеральный бюджет.

Поддержку малых театров получат города с населением до 300 тысяч человек. Средства, выделенные в качестве финансирования, составят 39 миллионов рублей. 35 миллионов будут выделены из федерального бюджета, ещё 4 миллиона выделит бюджет Свердловской области.

Выделенная сумма будет поделена между 7 театрами области, сообщает Облгазета. Поддержку получит Театр драмы Каменска-Уральского, Краснотурьинский театр кукол, Серовский театр драмы имени А. П. Чехова, Театр драмы «Вариант» в Первоуральске, новоуральский Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральский театр кукол и Ирбитский драматический театр им. А. Н. Островского.

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