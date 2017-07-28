Служебных собак привезли в детский лагерь «Ленёвский» нижнетагильские кинологи (ФОТО)

Особенность «Ленёвского» заключается в том, что лагерь принимает детей из спецшколы закрытого типа. Там воспитываются подростки, совершившие те или иные преступления.



Обитателям лагеря продемонстрировали работу кинологов и собак при поиске наркотиков и во время задержания злоумышленников. Некоторые ребята, облачившись в спецкостюм, почувствовали на себе бойцовскую прыть служебного пса.



Организаторы отметили искренний интерес отдыхающих к проведённому мероприятию, особенно к собакам и фотосессиям с ними.

Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле