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Новости Нижнего Тагила

Служебных собак привезли в детский лагерь «Ленёвский» нижнетагильские кинологи (ФОТО)

28 июля 2017, 08:00Добавить новость
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Полицейские из Нижнего Тагила, а также представители Общественного совета при МВД накануне побывали в загородном лагере «Ленёвский», где отдыхают ребята. Гости намеревались в игровой форме донести до детей важную информацию правового характера.

Особенность «Ленёвского» заключается в том, что лагерь принимает детей из спецшколы закрытого типа. Там воспитываются подростки, совершившие те или иные преступления.

Обитателям лагеря продемонстрировали работу кинологов и собак при поиске наркотиков и во время задержания злоумышленников. Некоторые ребята, облачившись в спецкостюм, почувствовали на себе бойцовскую прыть служебного пса.

 

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Организаторы отметили искренний интерес отдыхающих к проведённому мероприятию, особенно к собакам и фотосессиям с ними.

 

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Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле
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