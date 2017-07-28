Служебных собак привезли в детский лагерь «Ленёвский» нижнетагильские кинологи (ФОТО)

Полицейские из Нижнего Тагила, а также представители Общественного совета при МВД накануне побывали в загородном лагере «Ленёвский», где отдыхают ребята. Гости намеревались в игровой форме донести до детей важную информацию правового характера.
Особенность «Ленёвского» заключается в том, что лагерь принимает детей из спецшколы закрытого типа. Там воспитываются подростки, совершившие те или иные преступления.
Обитателям лагеря продемонстрировали работу кинологов и собак при поиске наркотиков и во время задержания злоумышленников. Некоторые ребята, облачившись в спецкостюм, почувствовали на себе бойцовскую прыть служебного пса.
Организаторы отметили искренний интерес отдыхающих к проведённому мероприятию, особенно к собакам и фотосессиям с ними.
Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле