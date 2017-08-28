День танкиста в Нижнем Тагиле пройдёт под названием «УралТанк»

По сообщению департамента информполитики Свердловской области с 2017 года День танкиста в Нижнем Тагиле будет проходить под новым брендом «УралТанк». Проведение военно-патриотических фестивалей, приуроченных к празднику танковых войск, станет заменой выставке Russia Arms Expo.



Мероприятия «УралТанк» пройдут 9 сентября на 3 площадках Нижнего Тагила. Фестиваль этого года посвящён 75-летию Сталинградской битвы. Реконструкция этого сражения пройдёт на полигоне «Старатель».



Как передаёт Znak.com инициатива празднования Дня танкиста на Урале под новым названием нашла поддержку у федеральных властей. Напомним, что 25 марта 2017 года выставку вооружений Russia Arms Expo 2017 перенесли из Нижнего Тагила в подмосковную Кубинку.