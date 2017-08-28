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Новости Нижнего Тагила

День танкиста в Нижнем Тагиле пройдёт под названием «УралТанк»

28 августа 2017, 23:35Добавить новость
выставка,Нижний Тагил,праздник,Свердловская область,День танкиста,выставка вооружений,Russia Arms Expo
День танкиста в Нижнем Тагиле с 2017 года будет проходить под новым названием – «УралТанк». Новый бренд станет заменой выставке вооружений Russia Arms Expo.

По сообщению департамента информполитики Свердловской области с 2017 года День танкиста в Нижнем Тагиле будет проходить под новым брендом «УралТанк». Проведение военно-патриотических фестивалей, приуроченных к празднику танковых войск, станет заменой выставке Russia Arms Expo.

Мероприятия «УралТанк» пройдут 9 сентября на 3 площадках Нижнего Тагила. Фестиваль этого года посвящён 75-летию Сталинградской битвы. Реконструкция этого сражения пройдёт на полигоне «Старатель».

Как передаёт Znak.com инициатива празднования Дня танкиста на Урале под новым названием нашла поддержку у федеральных властей. Напомним, что 25 марта 2017 года выставку вооружений Russia Arms Expo 2017 перенесли из Нижнего Тагила в подмосковную Кубинку.

 

 

 
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