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Новости Нижнего Тагила

Команда волонтёров будет работать на Дне танкиста в Нижнем Тагиле: ведётся набор

28 августа 2017, 07:00Добавить новость
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9 сентября в Нижнем Тагиле пройдёт День танкиста. В настоящее время организаторы подыскивают команду волонтёров для помощи в проведении мероприятия.

Волонтёры понадобятся на двух площадках полигона НТИИМ. Добровольцы будут обеспечены питанием и доставкой до места работы.

Регистрация волонтёров будет закрыта в понедельник, 28 августа. Традиционно добровольные работники оказывают серьёзную помощь при организации и проведении важных мероприятий – социальных, спортивных и прочих.

В рамках празднования Дня танкиста в Нижнем Тагиле предусмотрена разнообразная программа. На мероприятие обещал приехать вице-премьер Дмитрий Рогозин, а в качестве приглашенной звезды выступит лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец.

 
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