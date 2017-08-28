Команда волонтёров будет работать на Дне танкиста в Нижнем Тагиле: ведётся набор

9 сентября в Нижнем Тагиле пройдёт День танкиста. В настоящее время организаторы подыскивают команду волонтёров для помощи в проведении мероприятия.
Волонтёры понадобятся на двух площадках полигона НТИИМ. Добровольцы будут обеспечены питанием и доставкой до места работы.
Регистрация волонтёров будет закрыта в понедельник, 28 августа. Традиционно добровольные работники оказывают серьёзную помощь при организации и проведении важных мероприятий – социальных, спортивных и прочих.
В рамках празднования Дня танкиста в Нижнем Тагиле предусмотрена разнообразная программа. На мероприятие обещал приехать вице-премьер Дмитрий Рогозин, а в качестве приглашенной звезды выступит лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец.