Команда волонтёров будет работать на Дне танкиста в Нижнем Тагиле: ведётся набор

Волонтёры понадобятся на двух площадках полигона НТИИМ. Добровольцы будут обеспечены питанием и доставкой до места работы.



Регистрация волонтёров будет закрыта в понедельник, 28 августа. Традиционно добровольные работники оказывают серьёзную помощь при организации и проведении важных мероприятий – социальных, спортивных и прочих.



В рамках празднования Дня танкиста в Нижнем Тагиле предусмотрена разнообразная программа. На мероприятие обещал приехать вице-премьер Дмитрий Рогозин, а в качестве приглашенной звезды выступит лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец.