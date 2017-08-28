| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Культурно-развлекательная программа фестиваля «Уральские самоцветы» пройдет 10 сентября в Нижнем Тагиле

28 августа 2017, 15:05Добавить новость
Нижний Тагил,фестиваль,призы,уральские самоцветы,участие,культура,соревнования,конкурсы,выборы

В Свердловской области стартовал фестиваль «Уральские самоцветы». Данное мероприятие проходит в более двадцати муниципалитетах, включая Нижний Тагил. В рамках фестиваля планируется провести множество творческих и просветительских мероприятий.

Организаторы фестиваля «Уральские самоцветы» полагают, что участники концертов, соревнований и конкурсов смогут больше узнать о литературной, музыкальной и фольклорной культуре Урала. Благодаря фестивалю, создатели надеются, что таким образом укрепятся культурные социальные связи между поколениями, а также объединят между собой представителей различных профессий и представителей разных общественных статусов.

 

В Нижнем Тагиле проходят различные творческие, спортивные и семейные соревнования под эгидой фестиваля. А 10 сентября пройдет культурно развлекательная программа и концерт духового оркестра. Ко всему прочему, участники фестиваля смогут участвовать в конкурсах и получить различные призы и подарки, сообщает пресс-служба администрации города.

 

Все, кто 10 сентября придет на избирательные участки и проявит гражданскую активность, автоматически станут участниками фестиваля «Уральские самоцветы», включая участие в розыгрыше призов и подарков

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Терминатор, День шахтера и Ночь кино. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
24 августа, 19:15
4 3
Международное шоу духовых оркестров собрало в Нижнем Тагиле много участников и гостей города (ФОТО)
19 августа, 15:28
10 1
Юные тагильчане стали участниками интеллектуальной игры «Знай наших!» (ФОТО)
19 августа, 14:55
0 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 87
Подписаться на новости