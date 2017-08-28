Культурно-развлекательная программа фестиваля «Уральские самоцветы» пройдет 10 сентября в Нижнем Тагиле

В Свердловской области стартовал фестиваль «Уральские самоцветы». Данное мероприятие проходит в более двадцати муниципалитетах, включая Нижний Тагил. В рамках фестиваля планируется провести множество творческих и просветительских мероприятий.

Организаторы фестиваля «Уральские самоцветы» полагают, что участники концертов, соревнований и конкурсов смогут больше узнать о литературной, музыкальной и фольклорной культуре Урала. Благодаря фестивалю, создатели надеются, что таким образом укрепятся культурные социальные связи между поколениями, а также объединят между собой представителей различных профессий и представителей разных общественных статусов.

В Нижнем Тагиле проходят различные творческие, спортивные и семейные соревнования под эгидой фестиваля. А 10 сентября пройдет культурно развлекательная программа и концерт духового оркестра. Ко всему прочему, участники фестиваля смогут участвовать в конкурсах и получить различные призы и подарки, сообщает пресс-служба администрации города.

Все, кто 10 сентября придет на избирательные участки и проявит гражданскую активность, автоматически станут участниками фестиваля «Уральские самоцветы», включая участие в розыгрыше призов и подарков.