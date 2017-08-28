Микрорайон Рудник имени III интернационала отметил 90-летие: мэр Нижнего Тагила Сергей Носов признался жителям в любви (ФОТО)

На территории Дворца национальных культур было организовано несколько площадок для детей и взрослых. Дети ловили игрушечную рыбу в маленьких бассейнах, соревновались в различных конкурсах, рисовали и творили поделки из овощей.







В центре развлекательной площадки была установлена стойка, где любой желающий мог попасть в историю поселка и города. На стойке под названием «Рекорды Тагила» жители записывали свои имена на страницы общего альбома.



Горожанам предлагалось заполнить две графы: «Мои личные достижения» и «Что я обещаю сделать к 300-летию Нижнего Тагила». Дети описывали свои грамоты и награды, обещали к юбилею города выучить песню или овладеть каким-либо мастерством. Свои рекорды записывали и взрослые тагильчане. Альбом с достижениями горожан становился объемным.

На сцене празднования юбилея Рудника выступали творческие коллективы из разных студий и дворцов культуры. Музыкальные группы исполняли популярные и народные песни. Зрителям представили шоу мастера гиревого спорта.





Дворец национальных культур объединят представителей разных культур и национальностей. Так, на праздничной площадке выступали башкирские и русские народные коллективы.

Памятными призами наградили долгожителей микрорайона.

Тагильчан, проживающих на Руднике поздравил мэр горда Нижний Тагил Сергей Носов.

90 лет - это красивая дата. Это возраст, когда можно не быть наивным, не верить в пустые обещания, это возраст мудрости, когда можно разобраться кто есть кто. Это возраст, когда понимаешь, что добивается результата тот, кто хочет и реально работает. Рудник - прекрасные микрорайон. Здесь хорошая природа и хорошие люди. Я вас поздравляю с праздником, я вас люблю, -- сказал Сергей Носов глава Нижнего Тагила.

Глава города наградил мастера спорта по гиревому спорту.

На праздновании поселка присутствовал советник мэра города по развитию дорожно-транспортной сети. В общении с тагильчанами Игорь Темнов отметил, что имеет к Руднику непосредственное отношение.