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Новости Нижнего Тагила

Микрорайон Рудник имени III интернационала отметил 90-летие: мэр Нижнего Тагила Сергей Носов признался жителям в любви (ФОТО)

28 августа 2017, 13:35Добавить новость
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26 августа на площадке Дворца национальных культур прошло празднование юбилея поселка Рудник имени III интернационала. Микрорайону исполнилось 90 лет. Тагильчан, проживающих на Руднике, поздравил мэр города.

На территории Дворца национальных культур было организовано несколько площадок для детей и взрослых. Дети ловили игрушечную рыбу в маленьких бассейнах, соревновались в различных конкурсах, рисовали и творили поделки из овощей. 


 

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В центре развлекательной площадки была установлена стойка, где любой желающий мог попасть в историю поселка и города. На стойке под названием «Рекорды Тагила» жители записывали свои имена на страницы общего альбома.

Горожанам предлагалось заполнить две графы: «Мои личные достижения» и «Что я обещаю сделать к 300-летию Нижнего Тагила». Дети описывали свои грамоты и награды, обещали к юбилею города выучить песню или овладеть каким-либо мастерством. Свои рекорды записывали и взрослые тагильчане. Альбом с достижениями горожан становился объемным. 

 

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На сцене празднования юбилея Рудника выступали творческие коллективы из разных студий и дворцов культуры. Музыкальные группы исполняли популярные и народные песни. Зрителям представили шоу мастера гиревого спорта. 

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Дворец национальных культур объединят представителей разных культур и национальностей. Так, на праздничной площадке выступали башкирские и русские народные коллективы.

 

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Памятными призами наградили долгожителей микрорайона.

 

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Тагильчан, проживающих на Руднике поздравил мэр горда Нижний Тагил Сергей Носов.

 

90 лет - это красивая дата. Это возраст, когда можно не быть наивным, не верить в пустые обещания, это возраст мудрости, когда можно разобраться кто есть кто. Это возраст, когда понимаешь, что добивается результата тот, кто хочет и реально работает. Рудник - прекрасные микрорайон. Здесь хорошая природа и хорошие люди. Я вас поздравляю с праздником, я вас люблю, -- сказал Сергей Носов глава Нижнего Тагила.

 

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Глава города наградил мастера спорта по гиревому спорту.

 

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На праздновании поселка присутствовал советник мэра города по развитию дорожно-транспортной сети. В общении с тагильчанами Игорь Темнов отметил, что имеет к Руднику непосредственное отношение.

 

Рудник для меня - родной район. Я играл в футбол на спортивной площадке поселка. У меня много школьных воспоминаний. И поэтому для меня тоже важно развитие Рудника. Поэтому я, как советник мэра, приложу все усилия, чтобы развивать наш микрорайон, -- поделился Игорь Темнов советник мэра по развитию дорожно-транспортной сети.

 

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© Камила Мориак, TagilCity.ru
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