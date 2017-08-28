Военизированная эстафета прошла для детей в лагере «Золотой луг» под Нижним Тагилом

«Нижнетагильское» провели в оздоровительном лагере «Золотой луг» военизированную эстафету.

Для подростков, отдыхающих в лагере «Золотой луг», перед окончанием последней летней смены полицейские провели военизированную эстафету. В оздоровительном лагере дети ежедневно занимаются тренировками, поэтому и соревнование было направлено на подготовленных спортсменов.

Эстафета состояла из 15 этапов. Дети провели спортивную разминку, показали свои силы в физических упражнениях, одевались в бронежилеты и каски. Участники соревнования практиковались в оказании первой медицинской помощи, транспортировке раненых, учились разбирать и собирать автомат и «уничтожать» врага.

В соревновании приняли участие 5 команд, в которых девочки проявляли себя наравне с мальчиками. Они показали свою выносливость и выдержку. Подростки почувствовали себя не только спортсменами, но и юными военными, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».