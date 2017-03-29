Выбежавший из вольера пумёнок напугал посетителей зоопарка в Екатеринбурге (ФОТО)

Посетители рассказали, что находились у вольера с пумой. Сотрудник зоопарка вышел и не запер дверь, а животное размером с собаку тем временем проскользнуло в зал. Играя, пума махала лапами перед трехлетним ребенком, однако достать мальчика ей не удалось, поскольку мать взяла сына на руки. По ее словам, малыш сильно испугался, но не заплакал. Также женщина рассказала, что пума прыгнула на 12-летнего подростка, положив ему лапы на плечи. Все присутствующие находились в шоке, пишет E1.ru.



В свою очередь, сотрудники зоопарка рассказали, что восьмимесячный пумёнок Раф пока не опасен. Более того, в рамках часа открытых дверей он часто гуляет вне клетки. Критический возраст наступит через пару месяцев, и тогда при посетителях пума будет находиться исключительно в вольере.

Фото: E1.ru



В зоопарке также отметили, что ни одно хищное крупное животное из клеток не выходило, поскольку в учреждении установлена многоуровневая система безопасности. Сами сотрудники в вольеры к хищникам не заходят.