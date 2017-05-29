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Новости Нижнего Тагила

17 юных тагильчан приняли участие в суперфинале «Шахматный король»: определены победители

29 мая 2017, 12:20Добавить новость
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Подведены итоги суперфинала «Шахматный король» в Нижнем Тагиле.

1 135 школьников Нижнего Тагила приняли участие в шахматных турнирах, проходивших с декабря 2015 года в Нижнем Тагиле. Каждое состязание заканчивалось коронованием самых сильных игроков.

В городской «Шахматно-шашечный центр» за это время пришли ученики 27 образовательных учреждений, которые приняли участие в «первенстве школьных королей».

23 мая были подведены итоги шахматных состязаний: определились победители.

В суперфинале приняли участие 15 королей и две королевы. Золото получил Андрей Шатун из 86-й гимназии: он не проиграл ни одной партии. Серебро и бронзу – Максим Бочкарев из лицея №39 и Богдан Усубов из школы №6 соответственно. 

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