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Новости Нижнего Тагила

71-й творческий сезон нижнетагильского драматического театра завершен: зрители определили лучших актеров (ФОТО)

29 мая 2017, 16:45Добавить новость
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Очередной театральный сезон НДТ завершился премьерой спектакля «Поминальная молитва» и подведением итогов зрительского голосования за лучших актера и актрису театра.

С 19 сентября 2016 года по 28 мая 2017 года проходил 71-й сезон коллектива Нижнетагильского драматического театра. За восемь с лишним месяцев артисты творческого коллектива отыграли 222 спектакля, на которых побывали 85 000 зрителей.

В прошедшем театральном сезоне на тагильской сцене состоялись премьеры спектаклей: «Тартюф», «Идiотъ", «Поминальная молитва» - спектаклей для взрослых и детского спектакля-сказки «Волшебная лампа Аладдина», авторский коллектив которого получил премию главы города по итогам 2016 года.

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Во время всего театрального сезона шло голосование за лучших актера и актрису. Любители театра имели возможность отдать свой голос за понравившихся им актеров, опустив билеты в специальный ящик. Голосование собрало 8 500 билетов с написанными на них именами артистов НДТ.

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В память о художественном руководителе Нижнетагильского драматического театра Валерии Пашнине, возглавлявшем его более 20 лет, была вручена одноименная премия.

Лучшей актрисой театра была выбрана зрителями Светлана Кравченко: 735 человек отдали за нее свой голос. Лучшим актером был выбран Юрий Сысоев: предпочтение ему отдали 1 362 человека.

 

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Очередной театральный сезон завершен. Впереди – новый, 72-й сезон НДТ, который традиционно начнется в сентябре, сообщается на сайте НДТ

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Фото: Нижнетагильский драматический театр

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