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Новости Нижнего Тагила

Массовое крещение в 14-ый раз состоялось на реке Чусовой в Свердловской области (ФОТО)

29 июля 2017, 09:15Добавить новость
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28 июля на реке Чусовой в посёлке Станционный-Полевской прошло массовое крещение. В обряде приняли участие около ста верующих из Свердловской области.

Мероприятие, прошедшее в Князе-Владимирском храме, приурочено ко Дню крещения Руси, которое осуществил покровитель храма в 988 году. Массовый обряд состоялся на этому берегу Чусовой в 14-ый раз.

Каждый из принявших таинство заранее провел беседу с духовником и получил от него благословение, передает Znak.com.

 

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В программе для всех гостей была предусмотрена трапеза, а также развлекательная программа.

К слову, в Екатеринбурге в полдень 28 июля состоялся получасовой колокольный звон  в честь Дня крещения Руси.

 

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Фото: Znak.com
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