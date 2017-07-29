Массовое крещение в 14-ый раз состоялось на реке Чусовой в Свердловской области (ФОТО)

Мероприятие, прошедшее в Князе-Владимирском храме, приурочено ко Дню крещения Руси, которое осуществил покровитель храма в 988 году. Массовый обряд состоялся на этому берегу Чусовой в 14-ый раз.



Каждый из принявших таинство заранее провел беседу с духовником и получил от него благословение, передает Znak.com.

В программе для всех гостей была предусмотрена трапеза, а также развлекательная программа.



К слову, в Екатеринбурге в полдень 28 июля состоялся получасовой колокольный звон в честь Дня крещения Руси.