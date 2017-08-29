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Новости Нижнего Тагила

120-летний кинотеатр «Колизей» закрывается в Екатеринбурге из-за долгов арендатора

29 августа 2017, 20:35Добавить новость
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Один из старейших кинотеатров в России будет закрыт 1 сентября.

1 сентября в Екатеринбурге закроют самый старый кинотеатр на Урале – «Колизей». Причиной закрытия владелец называет неприемлемое отношение последнего арендатора, который задолжал за помещение большую сумму денег. Он объяснил это тем, что заведение не приносило никакой прибыли.

В последний рабочий день 31 августа «Колизей» покажет картину Тьерри Фремо «Люмьеры». Фильм был выбран организаторами не случайно – эти кадры были показаны на открытии кинотеатра более 120 лет назад.

Первый киносеанс прошел здесь в 1896 году, кинотеатр является памятником архитектуры. 1 сентября 2017 года здание закроется, а все оборудование будет разобрано, пишет Екатеринбург ТВ.

 
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