120-летний кинотеатр «Колизей» закрывается в Екатеринбурге из-за долгов арендатора

1 сентября в Екатеринбурге закроют самый старый кинотеатр на Урале – «Колизей». Причиной закрытия владелец называет неприемлемое отношение последнего арендатора, который задолжал за помещение большую сумму денег. Он объяснил это тем, что заведение не приносило никакой прибыли.





В последний рабочий день 31 августа «Колизей» покажет картину Тьерри Фремо «Люмьеры». Фильм был выбран организаторами не случайно – эти кадры были показаны на открытии кинотеатра более 120 лет назад.



Первый киносеанс прошел здесь в 1896 году, кинотеатр является памятником архитектуры. 1 сентября 2017 года здание закроется, а все оборудование будет разобрано, пишет Екатеринбург ТВ.