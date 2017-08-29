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Новости Нижнего Тагила

День отца может появиться в России

29 августа 2017, 12:00Добавить новость
администрация,Россия,президент,законопроект,отец,праздник,изменения,День отца

В администрации президента РФ обсуждается возможность введения в стране еще одного праздника – Дня отца.

Как пишут «Известия», праздник планируется сделать государственным и отмечать в третье воскресенье октября. Инициатива была озвучена еще в 2014 году и ушла на рассмотрение в администрацию президента.

Эксперты отмечают, что данный праздник повысит ценность семейного образа жизни, разовьет культурные ценности и нравственные традиции.

Если указ о введении нового праздника будет подписан, то отмечать его россияне смогут уже в этом году. 

 
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Комментарии (1)
DeathSaler 29.08.2017 12:11:51 #
отмечать день отца в стране, где у отца нет никаких прав?
браво!
#ФотоЛавроваНуВыВсеПоняли
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