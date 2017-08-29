День отца может появиться в России

В администрации президента РФ обсуждается возможность введения в стране еще одного праздника – Дня отца.

Как пишут «Известия», праздник планируется сделать государственным и отмечать в третье воскресенье октября. Инициатива была озвучена еще в 2014 году и ушла на рассмотрение в администрацию президента.





Эксперты отмечают, что данный праздник повысит ценность семейного образа жизни, разовьет культурные ценности и нравственные традиции.





Если указ о введении нового праздника будет подписан, то отмечать его россияне смогут уже в этом году.