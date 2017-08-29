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Новости Нижнего Тагила

Лучшие участники отрядов мэра в Нижнем Тагиле были награждены грамотами (ФОТО)

29 августа 2017, 19:00Добавить новость
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В кинотеатре «Красногвардеец» подведены итоги летнего трудового сезона, награждены лучшие участники тагильских отрядов мэра.

29 августа в кинотеатре «Красногвардеец» прошло мероприятие по награждению руководителей и лучших участников отрядов мэра. Сергей Носов лично поздравил детей с окончанием смены и поблагодарил их за усердный труд.

Как рассказала пресс-служба администрации Нижнего Тагила, участники отрядов предложили свои проекты по развитию парка «Народного» от каждого района города. В разработанных планах они не только учли современные молодежные тенденции, но и предусмотрели места отдыха для пожилых людей и детские уголки для маленьких тагильчан.

Грамотами и подарками были награждены наиболее отличившиеся ребята. Напомним, этим летом в отрядах мэра трудились более 1000 школьников. Юные участники не только облагораживали город, но и проводили различные квесты и творческие конкурсы.

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

 
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