Лучшие участники отрядов мэра в Нижнем Тагиле были награждены грамотами (ФОТО)

«Красногвардеец»

29 августа в кинотеатре «Красногвардеец» прошло мероприятие по награждению руководителей и лучших участников отрядов мэра. Сергей Носов лично поздравил детей с окончанием смены и поблагодарил их за усердный труд.





Как рассказала пресс-служба администрации Нижнего Тагила, участники отрядов предложили свои проекты по развитию парка «Народного» от каждого района города. В разработанных планах они не только учли современные молодежные тенденции, но и предусмотрели места отдыха для пожилых людей и детские уголки для маленьких тагильчан.





Грамотами и подарками были награждены наиболее отличившиеся ребята. Напомним, этим летом в отрядах мэра трудились более 1000 школьников. Юные участники не только облагораживали город, но и проводили различные квесты и творческие конкурсы.





Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила