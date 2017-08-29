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Новости Нижнего Тагила

Подготовка к спектаклю «Кошкин дом» началась в Драмтеатре Нижнего Тагила (ФОТО)

29 августа 2017, 14:15Добавить новость
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20 декабря 2017 года в Нижнетагильском Драматическом театре состоится премьера новогоднего спектакля «Кошкин дом».

Режиссером-постановщиком представления станет Игорь Булыгин. Он представит зрителям музыкальный спектакль с элементами мюзикла. При этом персонажи сказки «поселяться» в нашем времени. Пьеса начнется со светского приема, который проведет в своем «салоне для богемы» Кошка, являющиеся дамой из высшего общества.

 

Главным художником Нижнетагильского драмтеатра уже подготовлены визуальные решения для спектакля. Так, на сцене появится дом Кошки – двухэтажное и шикарное строение. Место будет и для соседей дамы из высшего общества. В спектакле также будет показана старая избушка котят.

 

Также готовы эскизы костюмов персонажей спектакля. В данный момент сотрудники пошивочного цеха подбирают ткани и тесьму для украшения. В Драмтеатре отметили, что некие сюрпризы будут ждать зрителей спектакля в фойе.

 

Спектакль будет предназначен для зрителей от шести лет и старше. 

 

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Фото: Нижнетагильский Драматический театр
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