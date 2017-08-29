Подготовка к спектаклю «Кошкин дом» началась в Драмтеатре Нижнего Тагила (ФОТО)

20 декабря 2017 года в Нижнетагильском Драматическом театре состоится премьера новогоднего спектакля «Кошкин дом».

Режиссером-постановщиком представления станет Игорь Булыгин. Он представит зрителям музыкальный спектакль с элементами мюзикла. При этом персонажи сказки «поселяться» в нашем времени. Пьеса начнется со светского приема, который проведет в своем «салоне для богемы» Кошка, являющиеся дамой из высшего общества.

Главным художником Нижнетагильского драмтеатра уже подготовлены визуальные решения для спектакля. Так, на сцене появится дом Кошки – двухэтажное и шикарное строение. Место будет и для соседей дамы из высшего общества. В спектакле также будет показана старая избушка котят.

Также готовы эскизы костюмов персонажей спектакля. В данный момент сотрудники пошивочного цеха подбирают ткани и тесьму для украшения. В Драмтеатре отметили, что некие сюрпризы будут ждать зрителей спектакля в фойе.

Спектакль будет предназначен для зрителей от шести лет и старше.

Фото: Нижнетагильский Драматический театр