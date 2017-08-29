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Новости Нижнего Тагила

Соцсеть «Одноклассники» запускает трансляции со смартфонов в качестве Full HD

29 августа 2017, 18:00Добавить новость
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Пользователи смартфонов с Android cмогут осуществлять прямые трансляции в качестве Full HD даже при слабом интернете.

Соцсеть «Одноклассники» запускает прямые трансляции с телефонов в Full HD качестве. Опцию уже протестировали пользователи приложения «OK Live» на Android, скоро новшество появится и для обладателей смартфонов с операционной системой iOS. Качество воспроизводимой картинки будет адаптировано к скорости интернет-соединения.

Для проведения трансляции пользователю достаточно иметь современный смартфон на операционной системе Android, мобильный интернет со скоростью от 3 Мб/с или доступ к Wi-Fi точке.

Директор по продуктам «Видео» в «Одноклассниках» Марина Краснова отметила, что многим другим приложениям для осуществления прямых трансляций необходима идеальная скорость интернета. Разработка нового стриминг протокола для «OK Live» позволяет сохранять хорошее качество картинки даже при слабом интернете. Пользователи смогут вести прямые трансляции с массовых мероприятий из любой точки земного шара.

 
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