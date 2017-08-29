Юные жители Свердловской области стали финалистами акции «Я - гражданин России» (ФОТО)

Всего в проекте участвовало 120 юных жителей России из 21 региона. Среди участников также были жители Свердловской области. Финалисты прошли серьезный отбор. Они заслуженно получили право показать свои проекты в столице России.
В 2017 году отбор конкурса проходил в семи номинациях: благоустройство территорий, молодежная проблематика, экологические проблемы, социальное предпринимательство, личная финансовая безопасность, социальные проблемы и финансовая грамотность.
Участники акции возложили цветы в Зале Памяти и Скорби. После чего все отправились в Зал Славы, где финалистами продемонстрировали 3D-фильм «Дорога к Победе».
Саму церемонию награждения финалистов акции провели в Большом киноконцертном зале. К собравшимся обратился заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Виктор Николаевич Скрябин. Он поблагодарил юных участников акции за выбранную гражданскую позицию.
Вы делаете первые шаги – и уже достигли первых успехов. В наше непростое время ваш выбор достоин уважения – вы выбрали патриотизм и гражданственность, -- подчеркнул Виктор Николаевич.
После чего он пожелал финалистам, чтобы их добрые дела пошли на благо России.
Помимо этого, Директор Всероссийского центра художественного творчества Оксана Гончарова поблагодарила юных участников акции от имени Министерства образовании и науки за неравнодушие к судьбе своих сел, городов и всей страны. Также она была признательна Музею Победы, который стал местом награждения финалистов акции.