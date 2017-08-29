Юные жители Свердловской области стали финалистами акции «Я - гражданин России» (ФОТО)

Всего в проекте участвовало 120 юных жителей России из 21 региона. Среди участников также были жители Свердловской области. Финалисты прошли серьезный отбор. Они заслуженно получили право показать свои проекты в столице России.

В 2017 году отбор конкурса проходил в семи номинациях: благоустройство территорий, молодежная проблематика, экологические проблемы, социальное предпринимательство, личная финансовая безопасность, социальные проблемы и финансовая грамотность.

Участники акции возложили цветы в Зале Памяти и Скорби. После чего все отправились в Зал Славы, где финалистами продемонстрировали 3D-фильм «Дорога к Победе».

Саму церемонию награждения финалистов акции провели в Большом киноконцертном зале. К собравшимся обратился заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Виктор Николаевич Скрябин. Он поблагодарил юных участников акции за выбранную гражданскую позицию.

Вы делаете первые шаги – и уже достигли первых успехов. В наше непростое время ваш выбор достоин уважения – вы выбрали патриотизм и гражданственность, -- подчеркнул Виктор Николаевич.

После чего он пожелал финалистам, чтобы их добрые дела пошли на благо России.

Фото: «Информационный центр» ФГБУК «Музей Победы»

Помимо этого, Директор Всероссийского центра художественного творчества Оксана Гончарова поблагодарила юных участников акции от имени Министерства образовании и науки за неравнодушие к судьбе своих сел, городов и всей страны. Также она была признательна Музею Победы, который стал местом награждения финалистов акции.