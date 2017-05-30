Парк «Народный» в будущем расширится в Нижнем Тагиле до стадиона «Высокогорец» (ФОТО)

Сегодня работы здесь ведутся на благотворительной основе, как первый этап комплексного благоустройства поймы. Есть возможность заявиться на федеральное финансирование. Благоустройство можно будет продолжить вплоть до стадиона «Высокогорец». И тогда мы получим большую зону отдыха для тагильчан, -- сообщил 30 мая Сергей Носов во время выездного совещания.

Использование такой большой территории позволит разбить парк на функциональные зоны. Например, на том месте, где сейчас ведутся работы, возможно обустройство зоны отдыха. А через дорогу, со стороны «Высокогорца», могут сделать спортивную зону. Вопрос о том, какие именно зоны сделать и что в них разместить, пока находится в процессе обсуждения. Мэру понравилась предложенная молодёжью Нижнего Тагила идея сделать хороший скейт-парк:

Молодёжь предложила сделать современный бетонный скейт-парк. То, что у нас сегодня есть, это такие времянки. Идея хорошая. А какие ещё зоны нам надо формировать? Мы будем принимать идеи от неравнодушных и заинтересованных тагильчан, -- сказал мэр.

Фото пресс-службы администрации Нижнего Тагила

В мэрии уверены, что парк будет очень востребован жителями города. В перспективе он может раскинуться от завода-музея до «Высокогорца», что позволит тагильчанам часами гулять в нём в хорошую погоду. При этом интересные места там найдут для себя тагильчане всех возрастов. По приблизительной оценке, на реализацию задуманного уйдет порядка 3 лет.

В 2017 году между двумя мостами к сентябрю будут закончены дорожки и освещение парка, решен вопрос со скамейками и урнами. Намечена чистка русла реки. После этого начнётся очень важный этап, который определит облик парка — озеленение. Мэр пригласил жителей Нижнего Тагила принять в этом участие:

В сентябре будем высаживать зеленые насаждения. Приглашаем всех, кто умеет и желает это делать. Когда деревья и кусты вырастут, тут будет очень красиво. Помимо деревьев здесь ещё посадят хорошую траву, -- сообщил мэр.

Когда станет известна дата этого мероприятия, портал TagilCity.ru обязательно сообщит об этом своим читателям.