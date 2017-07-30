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Новости Нижнего Тагила

Итоговая квест-игра среди трудовых отрядов мэра прошла в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 июля 2017, 09:15Добавить новость
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В Ленинском районе Нижнего Тагила учащиеся накануне приняли участие в квест-игре, посвященной подведению итогов Слета трудовых отрядов мэра. Мероприятие носит название «Моя малая родина - Нижний Тагил».

Игра состояла из шести этапов, посвященных разным сферам – туризму, дорожному движению, пожарной безопасности, экологии и др.

Среди судей присутствовали представители ведомств и спасательных служб Нижнего Тагила: ОНД, ВДПО-НТ, МБУ «Центр защиты населения», ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». 

 

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Особое внимание уделили вопросам жизнедеятельности. Так, ребятам дали возможность побыть в роли пожарных.

 

Команды должны были за 5 минут экипировать как можно больше участников своей команды, после чего те должны были во всем обмундировании пробежать  дистанцию и передать эстафету следующему игроку. Если команда успешно справлялась с заданием на этапе, ей вручался листок-подсказка. В итоге, из полученной информации со всех этапов, отряд должен был отгадать фамилию знаменитого тагильчанина, -- рассказали в пресс-службе центра защиты населения Нижнего Тагила.

 

Также в рамках квеста прошла эстафета, флеш-моб и концерт.

Первое место занял трудовой отряд «Надежда» из ДЮЦ «Меридиан». Второй место у ДЮЦ «Мир» и третье также у ДЮЦ «Меридиан».

 

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Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила
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