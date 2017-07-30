Итоговая квест-игра среди трудовых отрядов мэра прошла в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Игра состояла из шести этапов, посвященных разным сферам – туризму, дорожному движению, пожарной безопасности, экологии и др.



Среди судей присутствовали представители ведомств и спасательных служб Нижнего Тагила: ОНД, ВДПО-НТ, МБУ «Центр защиты населения», ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».





Особое внимание уделили вопросам жизнедеятельности. Так, ребятам дали возможность побыть в роли пожарных.

Команды должны были за 5 минут экипировать как можно больше участников своей команды, после чего те должны были во всем обмундировании пробежать дистанцию и передать эстафету следующему игроку. Если команда успешно справлялась с заданием на этапе, ей вручался листок-подсказка. В итоге, из полученной информации со всех этапов, отряд должен был отгадать фамилию знаменитого тагильчанина, -- рассказали в пресс-службе центра защиты населения Нижнего Тагила.

Также в рамках квеста прошла эстафета, флеш-моб и концерт.





Первое место занял трудовой отряд «Надежда» из ДЮЦ «Меридиан». Второй место у ДЮЦ «Мир» и третье также у ДЮЦ «Меридиан».