7-летний фотограф стал участником выставки «Деревянный лик Нижнего Тагила» (ФОТО)

Среди 23-х фотографов самому младшему участнику 7 лет. Больше всего работ набралось в номинации «Народная архитектура города», в которой публиковались фотографии старейших домов Нижнего Тагила.



Участие в номинации «Прошлое в настоящем» подразумевало использование художественной обработки, а в рамках «Фотоисторий» авторы могли использовать реквизит и привлекать для участия моделей.





Сейчас члены жюри, в состав которого вошли известные в тагильском мире фотографии и искусства люди, должны выбрать три лучшие работы по номинациям. Кроме того, работы будут оценивать посетители. Фотография, набравшая наибольшее количество голосов, будет отмечена призом зрительских симпатий.



Выставка завершится 10 ноября, именно в этот день состоится награждение победителей, передает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.