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Новости Нижнего Тагила

7-летний фотограф стал участником выставки «Деревянный лик Нижнего Тагила» (ФОТО)

30 августа 2017, 08:30Добавить новость
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В музее-заповеднике Горнозаводской Урал накануне была открыта экспозиция работ участников седьмого городского конкурса «В объективе жизнь». Выставка носит название «Деревянный лик Нижнего Тагила: прошлое в настоящем».

Среди 23-х фотографов самому младшему участнику 7 лет. Больше всего работ набралось в номинации «Народная архитектура города», в которой публиковались фотографии старейших домов Нижнего Тагила.

Участие в номинации «Прошлое в настоящем» подразумевало использование художественной обработки, а в рамках «Фотоисторий» авторы могли использовать реквизит и привлекать для участия моделей.

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Сейчас члены жюри, в состав которого вошли известные в тагильском мире фотографии и искусства люди, должны выбрать три лучшие работы по номинациям. Кроме того, работы будут оценивать посетители. Фотография, набравшая наибольшее количество голосов, будет отмечена призом зрительских симпатий.

Выставка завершится 10 ноября, именно в этот день состоится награждение победителей, передает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

 

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Фото: официальный сайт Нижнего Тагила
 
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