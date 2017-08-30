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Новости Нижнего Тагила

Дети собирали ранцы на время на празднике в честь Дня знаний в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 августа 2017, 16:35Добавить новость
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29 августа в ДРО ООО «ВОИ» прошел праздник, посвященный Дню знаний. Гостями мероприятия стали первоклассники и их мамы и папы.

Поздравить первоклассников пришли сотрудники городской библиотеки №8. Они подготовили для гостей мероприятия увлекательную программу. А за музыкальное сопровождение отвечала ученица школы № 36 Анна Шмагина.

 

Будущие школьники и их родители участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы в викторинах и тренировались в сборке портфеля к школе. После чего все участники получили мягкие игрушки и сладкие призы. Окончилось мероприятие чаепитием со сладостями и фруктами.

 

 

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Председатель ДРО ООО «ВОИ» Игорь Постоногов также поздравил юных тагильчан с началом их первого учебного года и пожелал им успехов и терпения, в особенности родителям, и вручил подарки.

 

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Фото: ДРО ООО «ВОИ»

 

 
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