Дети собирали ранцы на время на празднике в честь Дня знаний в Нижнем Тагиле (ФОТО)

29 августа в ДРО ООО «ВОИ» прошел праздник, посвященный Дню знаний. Гостями мероприятия стали первоклассники и их мамы и папы.

Поздравить первоклассников пришли сотрудники городской библиотеки №8. Они подготовили для гостей мероприятия увлекательную программу. А за музыкальное сопровождение отвечала ученица школы № 36 Анна Шмагина.

Будущие школьники и их родители участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы в викторинах и тренировались в сборке портфеля к школе. После чего все участники получили мягкие игрушки и сладкие призы. Окончилось мероприятие чаепитием со сладостями и фруктами.

Председатель ДРО ООО «ВОИ» Игорь Постоногов также поздравил юных тагильчан с началом их первого учебного года и пожелал им успехов и терпения, в особенности родителям, и вручил подарки.

Фото: ДРО ООО «ВОИ»