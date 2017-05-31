| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Финал престижного театрального конкурса Свердловской области в 2018 году состоится в Нижнем Тагиле (ФОТО)

31 мая 2017, 08:15Добавить новость
город,конкурс,культура,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,театр,драматический театр,Браво
На сцене Нижнетагильского драматического театра в мае будущего года пройдет церемония закрытия областного театрального конкурса «Браво».

В наш город приедут именитые представители театрального мира региона, которые внесли немалый вклад в развитие этого вида искусства. В Нижнем Тагиле они получат награды за поставленные спектакли.

Новость стала известна накануне на церемонии закрытия фестиваля по итогам 2016 года. Директор театра Ольга Анисимова получила из рук председателя областного отделения Союза театральных деятелей Михаила Сафронова своеобразную эстафетную палочку – маленькое синее кресло.

По словам Ольги Анисимовой, это большая честь.

Нашему театру оказали большое доверие, и мы его оправдаем, -- отметила Ольга Анисимова.

 

В следующем году конкурс будет проводиться уже в 38 раз.

 

город,конкурс,культура,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,театр,драматический театр,Бравогород,конкурс,культура,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,театр,драматический театр,Бравогород,конкурс,культура,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,театр,драматический театр,Браво
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
71-й творческий сезон нижнетагильского драматического театра завершен: зрители определили лучших актеров (ФОТО) 29 мая, 16:45
Краеведческая игра «Я - тагильчанин» завершилась в Нижнем Тагиле 23 мая, 14:20
Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья» в честь Булата Окуджавы завершился в Нижнем Тагиле 15 мая, 08:45

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 90
Подписаться на новости