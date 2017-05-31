Северный олень гуляет по Нижнему Тагилу (ВИДЕО)

Заметили его сегодня утром, в районе 10 часов, по дороге на Вагонку через Кушву. Олень просто гулял, -- рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Ирина.

Рога у северных оленей есть как у самцов, так и у самок, поэтому сказать что-то о поле парнокопытного довольно затруднительно. Можно лишь отметить, что животное ведёт себя довольно мирно, однако подходить к нему близко, пожалуй, всё-таки не стоит, ведь олень может очень больно боднуть неосторожного человека или даже нанести травму.

Подобные встречи не такая уж редкость в Нижнем Тагиле. Так, в 2015 году на дорогу перед автомобилем выскочил оленёнок.