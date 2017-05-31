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Новости Нижнего Тагила

Северный олень гуляет по Нижнему Тагилу (ВИДЕО)

31 мая 2017, 12:20Добавить новость
курьезы,Нижний Тагил,олень,животные,Вагонка,Садовая,встреча
Северного оленя увидела и сняла на видео одна из жительниц Нижнего Тагила, когда ехала на автомобиле по микрорайону Новая Кушва. Олень мирно шел по газону и щипал молодую траву.

Заметили его сегодня утром, в районе 10 часов, по дороге на Вагонку через Кушву. Олень просто гулял, -- рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Ирина.

 

Рога у северных оленей есть как у самцов, так и у самок, поэтому сказать что-то о поле парнокопытного довольно затруднительно. Можно лишь отметить, что животное ведёт себя довольно мирно, однако подходить к нему близко, пожалуй, всё-таки не стоит, ведь олень может очень больно боднуть неосторожного человека или даже нанести травму.

 

 

Подобные встречи не такая уж редкость в Нижнем Тагиле. Так, в 2015 году на дорогу перед автомобилем выскочил оленёнок.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
д-р Фауст 31.05.2017 12:40:41 #
Хорошо, что пока олень, а не песец.
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