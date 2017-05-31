| регистрация
Новости Нижнего Тагила

«Не петь громко и понравиться однокласснице»: выставка замечаний в дневниках пройдет в Екатеринбурге (ФОТО)

31 мая 2017, 15:10Добавить новость
дети,образование,Россия,Свердловская область,школа,школьники,дневник,записи,запись,педагоги,учителя,родители,преподаватели,замечания,замечание,выставка,УрФУ

Выставка замечаний преподавателей из дневников российских школьников пройдет в Екатеринбурге 14 июня. 

По инициативе представителей УрФУ, в России решили создать «красную летопись» из записей в школьных дневниках.

Организаторы данного мероприятия считают, что для многих это станет интересным путешествием в детство, а для студентов и школьников - инструкцией, как не нужно вести себя на уроках.

Среди записей, присланных на выставку, есть такие замечания, где родителей просят объяснить своему ребенку: «не петь громко на уроке музыки».

дети,образование,Россия,Свердловская область,школа,школьники,дневник,записи,запись,педагоги,учителя,родители,преподаватели,замечания,замечание,выставка,УрФУдети,образование,Россия,Свердловская область,школа,школьники,дневник,записи,запись,педагоги,учителя,родители,преподаватели,замечания,замечание,выставка,УрФУдети,образование,Россия,Свердловская область,школа,школьники,дневник,записи,запись,педагоги,учителя,родители,преподаватели,замечания,замечание,выставка,УрФУ


Есть и такая запись, в которой учитель просит родителей «провести беседу на тему «как понравиться однокласснице, в которую влюблен, без лишних побоев». На выставке будет представлено 150 замечаний педагогов из дневников школьников.

дети,образование,Россия,Свердловская область,школа,школьники,дневник,записи,запись,педагоги,учителя,родители,преподаватели,замечания,замечание,выставка,УрФУдети,образование,Россия,Свердловская область,школа,школьники,дневник,записи,запись,педагоги,учителя,родители,преподаватели,замечания,замечание,выставка,УрФУдети,образование,Россия,Свердловская область,школа,школьники,дневник,записи,запись,педагоги,учителя,родители,преподаватели,замечания,замечание,выставка,УрФУ

Фото: Всероссийский практический форум «Образование 2017» 

 

Выставка пройдет в здании Уральского федерального университета 14 июня. Посетить ее смогут все желающие. У свердловчан еще есть время прислать копии своих записей в дневнике на данную выставку, прислав их на почту: testdrive_urfu@mail.ru

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , , , , ,
Впервые XII Всероссийский профессиональный конкурс педагогов-физкультурников пройдет в Нижнем Тагиле 25 ноября 2016, 19:50
Первоклассники получили уроки личной безопасности от полицейских Нижнего Тагила (ФОТО) 19 апреля, 09:10
Центр для талантливых школьников будет открыт в Свердловской области 1 марта, 08:50

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 23
Подписаться на новости