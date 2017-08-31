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Новости Нижнего Тагила

11-дневный веломарафон «Каменный пояс» по Среднему Уралу завершился в Нижнем Тагиле

31 августа 2017, 07:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,спорт,туризм,достопримечательность,Каменный пояс,марафон
В выходные 13 тагильчан вернулись из многодневного веломарафона «Каменный пояс. Эпизод III». Участники провели 400-километровый пробег по культурно-историческому центру Среднего Урала.

Марафонцы познакомились с достопримечательностями Урала. В рамках маршрута они посетили музей Д.Н. Мамина-Сибиряка в Висиме, музей «Русская горница» в Усть-Утке, Староутскинский краеведческий музей и многие другие места.

Негативным моментом путешествия стали груды мусора, которые участники пробега наблюдали на стоянках и берегу Чусовой. Марафонцы часть оставленного другими туристами мусора увозили с собой, пишет Новый город.

Марафон «Каменный пояс» уже можно считать традиционным. Интересно, что к тагильчанам присоединялись туристы других городов – Екатеринбурга, Верхней Салды, Верхней Пышмы и Алапаевска.

 
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