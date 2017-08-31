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Новости Нижнего Тагила

«Квест-День» для юных тагильчан и их родителей состоится у Демидовской дачи

31 августа 2017, 08:30Добавить новость
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2 сентября в парке у «Демидовской дачи» пройдет «Квест-День». Для участия в занимательном мероприятии приглашаются все желающие тагильчане, в особенности школьники и их родители.

Юные тагильчане побывают в пиратском путешествии, которое позволит им окунуться в атмосферу беззаботных каникул.

Гостям предложат сыграть в огромную МегаДженгу, а также попытаться выбраться из КвестКуба. Также будет работать фотозона, организованная клубом мам Нижнего Тагила. Одним из организаторов квеста является музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

Квест-День пройдет 2 сентября с 12:00 до 16:00 по адресу Красногвардейская, 5а.

 
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