«Квест-День» для юных тагильчан и их родителей состоится у Демидовской дачи

2 сентября в парке у «Демидовской дачи» пройдет «Квест-День». Для участия в занимательном мероприятии приглашаются все желающие тагильчане, в особенности школьники и их родители.
Юные тагильчане побывают в пиратском путешествии, которое позволит им окунуться в атмосферу беззаботных каникул.
Гостям предложат сыграть в огромную МегаДженгу, а также попытаться выбраться из КвестКуба. Также будет работать фотозона, организованная клубом мам Нижнего Тагила. Одним из организаторов квеста является музей-заповедник «Горнозаводской Урал».
Квест-День пройдет 2 сентября с 12:00 до 16:00 по адресу Красногвардейская, 5а.