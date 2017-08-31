«Квест-День» для юных тагильчан и их родителей состоится у Демидовской дачи

Юные тагильчане побывают в пиратском путешествии, которое позволит им окунуться в атмосферу беззаботных каникул.



Гостям предложат сыграть в огромную МегаДженгу, а также попытаться выбраться из КвестКуба. Также будет работать фотозона, организованная клубом мам Нижнего Тагила. Одним из организаторов квеста является музей-заповедник «Горнозаводской Урал».



Квест-День пройдет 2 сентября с 12:00 до 16:00 по адресу Красногвардейская, 5а.