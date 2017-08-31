Нижнетагильская художница стала победителем модной выставки в Москве (ФОТО)

31 августа завершился выставочный проект «ВЗЛЁТ», который проходил на ВДНХ. Среди участников, представлявших свои наработки в области современной культуры, победителем стала художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина.



По сообщению ИА «Все новости», как победительница конкурса, Алиса получит возможность представить проект «Уральская шкура» в марте 2018 года на ВДНХ в павильоне №16 «Гидрометеорология».



Девушка рассказала журналистам, что посвятила своё произведение Уралу и его жителям. «Уральская шкура» находится в стадии разработки, и к марту 2018 года конечный результат может сильно отличаться от того, что есть на данный момент.

Фото: ИА «Все новости»