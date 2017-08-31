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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильская художница стала победителем модной выставки в Москве (ФОТО)

31 августа 2017, 23:05Добавить новость
конкурс,культура,Нижний Тагил,победа,Свердловская область,Москва,мода
В Москве подведены итоги выставки в области современной культуры «ВЗЛЁТ». Победителем стала художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина.

31 августа завершился выставочный проект «ВЗЛЁТ», который проходил на ВДНХ. Среди участников, представлявших свои наработки в области современной культуры, победителем стала художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина.

По сообщению ИА «Все новости», как победительница конкурса, Алиса получит возможность представить проект «Уральская шкура» в марте 2018 года на ВДНХ в павильоне №16 «Гидрометеорология».

Девушка рассказала журналистам, что посвятила своё произведение Уралу и его жителям. «Уральская шкура» находится в стадии разработки, и к марту 2018 года конечный результат может сильно отличаться от того, что есть на данный момент.


конкурс,культура,Нижний Тагил,победа,Свердловская область,Москва,мода
Фото: ИА «Все новости»
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