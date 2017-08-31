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Новости Нижнего Тагила

Последний летний забег «Гонки героев» состоится в Нижнем Тагиле в субботу 2 сентября (ФОТО)

31 августа 2017, 10:00Добавить новость
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«Гонка героев. Новая высота» состоится в субботу 2 сентября на территории спортивного комплекса «Гора Белая» под Нижним Тагилом. Для всех любителей спорта это последний шанс в уходящем сезоне испытать себя и свои физические возможности в забеге.

На девятикилометровой трассе атлетов ждут 23 препятствия, для прохождения которых предстоит задействовать все группы мышц. Это трамплины, тарзанки, рукоходы и грандиозный «Эверест» в конце. 

 

На этот раз трасса для забега не только сложна и интересна, но и красива: каждый участник надолго запомнит живописные пейзажи, которые предстанут его взору во время прохождения трассы, -- рассказал журналистам TagilCity.ru один из организаторов мероприятия. 


Напомним, июньский забег «Гонки героев» собрал более тысячи участников из Нижнего Тагила и Свердловской области.

 

Екатеринбург,Нижний Тагил,гонка героев,спорт,соревнования,забег,гонка,гора Белая,туризм,дети,болельщики,лето,досуг,отдых,активный отдых,свободное время


Участники грядущей гонки будут стартовать волнами по 50 человек. Это значит, что каждый участник может составить команду из своих друзей, знакомых или коллег, чтобы бежать вместе. Но можно пройти и весь маршрут одному или со своей второй половинкой. Выбор компании остается на личном усмотрении каждого  участника.

 

Екатеринбург,Нижний Тагил,гонка героев,спорт,соревнования,забег,гонка,гора Белая,туризм,дети,болельщики,лето,досуг,отдых,активный отдых,свободное время


Всем участникам «Гонки героев» будет обеспечен бесплатный трансфер до «Горы Белая» на комфортабельных автобусах.

 

  • От железнодорожного вокзала Нижнего Тагила автобусы будут ходить с 9 до 10 часов. 
  • Спортсмены из Екатеринбурга смогут уехать бесплатно от Южного автовокзала с 7:30 до 8:30.


Не территории спортивного комплекса все участники забега смогут воспользоваться камерами хранения, раздевалками и душевыми.

 

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Организаторы «Гонки героев» обещают, что на этом спортивном празднике найдутся занятия по душе и для детей, и для болельщиков. Кстати, вход для них будет совершенно бесплатным.

В фанзоне для зрителей и болельщиков будут организованы:

 

  • картинг
  • пейнтбол
  • монетариум
  • тестирование ГТО
  • фудкорт
  • и многие другие развлечения.

 

Для самых маленьких гостей мероприятия организаторы подготовили сюрприз: бесплатный детский забег с беговелами, в котором смогут принять участие малыши от тёх до девяти лет.

Также для детей атлетов будет организована зона, где они смогут веселиться с аниматорами, пока родители покоряют маршрут.

Обратные автобусы от «Горы Белая» до Нижнего Тагила и Екатеринбурга начнут ходить с 14:00.

Приобрести билеты на «Гонку героев. Новая высота» можно на сайте лигагероев.рф. Регистрация участников закончится уже 1 сентября в 22:00. Потому не стоит откладывать принятие решения!

 

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© Павел Щербина, TagilCity.ru
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