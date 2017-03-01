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Новости Нижнего Тагила

Первая секция подпорной стенки залита бетоном: до конца реконструкции на территории завода-музея в Нижнем Тагиле осталось меньше месяца (ФОТО)

1 марта 2017, 18:45Добавить новость
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В Нижнем Тагиле рядом с заводом-музеем закончился демонтаж старой подпорной стенки и началось строительство новой. Рабочие установили деревянную форму, поместили внутрь металлическую арматуру и залили бетон.

Сейчас бетон сохнет, однако впереди ещё много работы. Таким образом сбыла подготовлена только первая секция подпорной стенки — порядка 20-25 метров из необходимых 112. Котлован и арматура для следующей секции уже готовы и ждут своей очереди.

 

До конца реконструкции осталось меньше месяца, уже к 25 марта всё должно быть готово. Подрядчика заставляют спешить не только обязательства по контракту, но и приближающейся паводок. Уже сейчас, после оттепели, река Тагил вошла в берега, рабочим даже пришлось убрать из временной дамбы трубы и сделать проем, чтобы уровень воды не поднялся слишком высоко.

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© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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