Лучшие школьники Вагонки и студенты филиала НТИ УрФУ были отмечены наградами от УВЗ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Наградами были отмечены Денис Баранов из 9-го класса Лицея №39, Глеб Банных из 11-го класса Гимназии №86 и Павел Чешков из 11-го класса школы №61.



В четвертой по счету олимпиаде по физике в 2017 году приняли участие 58 старшеклассников, передаёт пресс-служба предприятия. Каждый год состязание помогает выявить таланты и любовь к науке для дальнейшего применения в работе по техническим специальностям.



Еще четыре человека получили денежные премии имени первого главного конструктора по вагоностроению Дмитрия Лоренцо на УВЗ – студент IV курса Роман Казунин, студентка III курса Анна Сосновских, студент III курса Павел Белоусов и студентка II курса Анна Пашутина. Стипендия была учреждена 12 лет назад, она дается один раз в год отличившимся студентам НТИ (филиала) УрФУ.

Фото: пресс-служба УВЗ