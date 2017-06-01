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Новости Нижнего Тагила

Лучшие школьники Вагонки и студенты филиала НТИ УрФУ были отмечены наградами от УВЗ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

1 июня 2017, 07:15Добавить новость
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Накануне лучшие студенты НТИ (филиала) УрФУ и школьники вагонских школ - победители олимпиады по физике принимали награды и поздравления от корпорации «Уралвагонзавод». Торжественное мероприятие состоялось в ДК им.Окунева.

Наградами были отмечены Денис Баранов из 9-го класса Лицея №39, Глеб Банных из 11-го класса Гимназии №86 и Павел Чешков из 11-го класса школы №61.

В четвертой по счету олимпиаде по физике в 2017 году приняли участие 58 старшеклассников, передаёт пресс-служба предприятия. Каждый год состязание помогает выявить таланты и любовь к науке для дальнейшего применения в работе по техническим специальностям.

Еще четыре человека получили денежные премии имени первого главного конструктора по вагоностроению Дмитрия Лоренцо на УВЗ – студент IV курса Роман Казунин, студентка III курса Анна Сосновских, студент III курса Павел Белоусов и студентка II курса Анна Пашутина. Стипендия была учреждена 12 лет назад, она дается один раз в год отличившимся студентам НТИ (филиала) УрФУ.

 

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Фото: пресс-служба УВЗ
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