5,5 миллионов рублей выделит правительство РФ на подключение медучреждений к интернету

Дмитрий Медведев распорядился выделить 5,5 млн руб. на подключение больниц, поликлиник, стационаров к интернету.

Отметим, что в век стремительного развития технологий многие больницы, особенно в отдаленных уголках России, не подключены к интернету. Персонал ограничен в возможности получения консультаций у коллег, пишут Известия.





Выделенные средства пойдут на подключение к сети 400 медучреждений. Это поможет больницам перейти на электронные карты и истории болезней, оформлять электронные больничные, упростит работу медперсонала.