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Новости Нижнего Тагила

5,5 миллионов рублей выделит правительство РФ на подключение медучреждений к интернету

1 августа 2017, 10:00Добавить новость
деньги,Россия,интернет,технологии,финансирование,больницы,медучреждения,Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев распорядился выделить 5,5 млн руб. на подключение больниц, поликлиник, стационаров к интернету.

Отметим, что в век стремительного развития технологий многие больницы, особенно в отдаленных уголках России, не подключены к интернету. Персонал ограничен в возможности получения консультаций у коллег, пишут Известия.

Выделенные средства пойдут на подключение к сети 400 медучреждений. Это поможет больницам перейти на электронные карты и истории болезней, оформлять электронные больничные, упростит работу медперсонала.  

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