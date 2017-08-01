Основная котельная в центре Нижнего Тагила закрылась на переоборудование: она станет надёжней и экономичней (ФОТО, ВИДЕО)

С 1 августа на переоборудование закрылась котельная завода им. Куйбышева в Нижнем Тагиле. Там начались работы по замене основного оборудования и автоматизации процессов.

Эта котельная обслуживает центр города, часть ГГМ, частный сектор Выи, а также поддерживает работу ещё 4 котельных Нижнего Тагила.

На котельной завода имени Куйбышева (далее ЗиК - прим. ред.) идёт замена основного оборудования. Это хороший задел на будущее для бесперебойной подачи тепла зимой, -- пояснил директор НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Андрей Обельчак.



Из-за объёмов котельной вручную регулировать давление воды и многие другие показатели достаточно сложно. Поэтому большая часть механизмов теперь будет обслуживаться с пульта управления.

Это основная котельная наших теплосетей. На ней завязано ещё 4 котельных, на которых сейчас тоже идут ремонты. Поскольку котельная ЗиК может работать одна, а вот другим котельным без неё – затруднительно, -- рассказал редакции TagilCity.ru начальник котельных «НТТС» Антон Кадников.

Работы идут на каждом этаже.

Многие элементы не менялись уже лет по 30 и после замены они будут служить ещё долго. В случае поломки в отопительный период котельная остановилась бы на долгий срок, поскольку быстро устранить такую серьёзную неполадку нереально, -- пояснил Антон Кадников.

Практически все ключевые узлы котельной переводятся в автоматический режим и крутить всё это вручную, как раньше, уже нет необходимости.

Напомним, из-за ремонтных работ в некоторых районах Нижнего Тагила до 8 августа отключена горячая вода.