Первый в России криминалистический центр появится в Екатеринбурге

В столице Среднего Урала будет создан первый российский криминалистический центр.

Первый криминалистический центр, который скоро появится в Екатеринбурге, будет заниматься раскрытием резонансных преступлений.





Он будет оказывать поддержку следствию путем внедрения новых методов работы, спецтехники во время допросов и обысков, об этом сообщает «Наша газета».





Новый центр будет создан на базе ГУ криминалистики. В его структуре будет работать единый лабораторный комплекс, который позволит повысить эффективность работы подразделений. Технический потенциал центра усилится путем оснащения его передовым криминалистическим и экспертным оборудованием.