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Новости Нижнего Тагила

Первый в России криминалистический центр появится в Екатеринбурге

1 августа 2017, 15:35Добавить новость
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В столице Среднего Урала будет создан первый российский криминалистический центр. 

Первый криминалистический центр, который скоро появится в Екатеринбурге, будет заниматься раскрытием резонансных преступлений.

Он будет оказывать поддержку следствию путем внедрения новых методов работы, спецтехники во время допросов и обысков, об этом сообщает «Наша газета».

Новый центр будет создан на базе ГУ криминалистики. В его структуре будет работать единый лабораторный комплекс, который позволит повысить эффективность работы подразделений. Технический потенциал центра усилится путем оснащения его передовым криминалистическим и экспертным оборудованием. 

 

 

 
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