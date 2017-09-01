Подводные арктические роботы для добычи нефти появятся в России

В следующем году в России начнется разработка роботов в рамках программы по развитию Арктической зоны РФ, рассчитанной до 2025 года. Они станут прототипами автономных подводных комплексов по сейсморазведке и бурению.





Роботов будут использовать для добычи углеводородов на арктическом шлейфе и в любом другом участке Мирового океана. Реализация проекта для России несет большую экономическую выгоду и значительные преимущества по сравнению с существующими сейчас методами разработки месторождений.





Как отмечают эксперты, сейчас в некоторых участках арктического шлейфа, где обнаружена нефть, ее добыча усложнена. Буровые платформы не имеют к ним доступа или происходит активное движение айсбергов. Автономные системы помогли бы решить эту проблему. Робототехнические комплексы будут важной и востребованной разработкой, пишет газета Известия.