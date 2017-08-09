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Новости Нижнего Тагила

8,9 миллионов рублей выделит область на поиск подземных источников воды для водоснабжения Нижнего Тагила

1 января 1970, 05:33Добавить новость
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Поиск подземных источников воды для нужд Нижнего Тагила начнётся вскоре на берегу Черноисточинского водохранилища. Областные власти ищут подрядную организацию, которая займется изысканием подземных источников. Начальная цена контракта составляет 8 миллионов 930 тысяч рублей.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области объявило двухэтапный конкурс на выполнение работ по поиску дополнительных и резервных подземных источников воды для водоснабжения Нижнего Тагила. Ожидается, что разведанные запасы подземной воды должны составлять не менее 5,5 тысяч м³/сутки. В документе на сайте госзакупок уточняется, что для полной замены Черноисточинского водохранилища водой из подземных источников в перспективе потребуется разведать запасы подземных вод в количестве не менее 60 тысяч м³/сутки.

 

Разведочные работы будут вестись до конца 2017 года на северо-западном берегу Черноисточинского водохранилища. Помимо этого, подрядчик должен будет выполнить технико-экономическое обоснование проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию месторождения подземных вод. Средства на это будут выделены из областного бюджета.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Pafnutiy 02.02.2017 22:10:05 #
Затоплена шахта Эксплуатационная , скоро затопят Магнетитовую. Вода там с глубоких подземных горизонтов . чистейшая . Ставь оборудование и качай.
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