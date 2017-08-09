8,9 миллионов рублей выделит область на поиск подземных источников воды для водоснабжения Нижнего Тагила

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области объявило двухэтапный конкурс на выполнение работ по поиску дополнительных и резервных подземных источников воды для водоснабжения Нижнего Тагила. Ожидается, что разведанные запасы подземной воды должны составлять не менее 5,5 тысяч м³/сутки. В документе на сайте госзакупок уточняется, что для полной замены Черноисточинского водохранилища водой из подземных источников в перспективе потребуется разведать запасы подземных вод в количестве не менее 60 тысяч м³/сутки.

Разведочные работы будут вестись до конца 2017 года на северо-западном берегу Черноисточинского водохранилища. Помимо этого, подрядчик должен будет выполнить технико-экономическое обоснование проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию месторождения подземных вод. Средства на это будут выделены из областного бюджета.