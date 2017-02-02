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Новости Нижнего Тагила

Противопожарный режим поддерживается на УВЗ в Нижнем Тагиле: прошло совещание по оснащению подразделений средствами пожаротушения

2 февраля 2017, 12:00Добавить новость
безопасность,город,Нижний Тагил,УВЗ,противопожарная безопасность,пожарная сигнализация,огнетушитель

Мероприятия по оснащению подразделений завода противопожарными средствами и пожарно-техническим оборудованием проходят регулярно. На УВЗ ведется серьезный контроль за соблюдением противопожарной безопасности.

В этом году на УВЗ запланированы работы по монтажу пожарной сигнализации и противопожарной автоматики.

В прошлом году было выполнено немало противопожарных работ, закуплена противопожарная техника, подручные средства пожаротушения, рукава. Проведены работы по перезарядке имеющихся огнетушителей, установлены 115 противопожарных дверей, заменено 4 пожарных гидранта.

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Уралвагонзавод (УВЗ)
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