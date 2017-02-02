Ученые из Екатеринбурга выращивают кожу для лечения ожогов и делают омолаживающий гель

Ученые из инновационного центра Уральского государственного медицинского университета с помощью стволовых клеток выращивают кожу для лечения ожогов.

Испытания материала уже проходят. Как пишет «Наша газета», из стволовых клеток можно выращивать ткань для восстановления кожи после ожогов и даже формировать с ее помощью органы. Выращенную кожу уже пересадили 60 добровольцам.





В той же лаборатории был создан омолаживающий гель из стволовых клеток. По словам ученых, новое средство способно разглаживать морщины. Гель изготавливают для каждого клиента индивидуально из клеток его собственной крови.