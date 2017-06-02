Черновая отделка Нижнетагильского цирка завершится в июне – Сергей Носов

Близки к завершению черновые работы в Нижнетагильском цирке. Весь июнь еще будут продолжаться строительные работы в помещении и на территории вокруг здания. Глава города Сергей Носов совершил обход объекта.





В июне строителям предстоит сделать новый манеж, произвести укладку напольного покрытия, завершить все строительно-монтажные и черновые работы по отделке помещений.





Также с середины июня строители планируют начать чистовую отделку и окончательное оформление в помещениях, где содержатся животные: это займет много времени, по мнению специалистов.





Ежедневно в ремонтных работах задействовано 160-180 человек, за работой которых строго следит руководство цирка. В июле уже планируется приступить к чистовой отделке помещений цирка.





По поводу проведения работ на объекте высказался мэр города Сергей Носов:



