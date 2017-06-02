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Бизнес в Нижнем Тагиле

Черновая отделка Нижнетагильского цирка завершится в июне – Сергей Носов

2 июня 2017, 16:25Добавить новость
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Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов провел рабочее совещание по вопросам капремонта в цирке.

Близки к завершению черновые работы в Нижнетагильском цирке. Весь июнь еще будут продолжаться строительные работы в помещении и на территории вокруг здания. Глава города Сергей Носов совершил обход объекта.

В июне строителям предстоит сделать новый манеж, произвести укладку напольного покрытия, завершить все строительно-монтажные и черновые работы по отделке помещений.

Также с середины июня строители планируют начать чистовую отделку и окончательное оформление в помещениях, где содержатся животные: это займет много времени, по мнению специалистов.

Ежедневно в ремонтных работах задействовано 160-180 человек, за работой которых строго следит руководство цирка. В июле уже планируется приступить к чистовой отделке помещений цирка.

По поводу проведения работ на объекте высказался мэр города Сергей Носов:

Июнь для нас месяц знаковый, потому что по его окончанию мы должны завершить черновую отделку, июль – это уже чистовая отделка зрительского зала и фойе. Предстоит еще большая работа по закупке светового и звукового оборудования. Сроки сжатые, но темп работ говорит о том, что у нас все должно получиться. В День города будет неважно, что ты хорошо бежал всю дистанцию, главное – что ты вовремя финишировал.

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