Черновая отделка Нижнетагильского цирка завершится в июне – Сергей Носов

Близки к завершению черновые работы в Нижнетагильском цирке. Весь июнь еще будут продолжаться строительные работы в помещении и на территории вокруг здания. Глава города Сергей Носов совершил обход объекта.
В июне строителям предстоит сделать новый манеж, произвести укладку напольного покрытия, завершить все строительно-монтажные и черновые работы по отделке помещений.
Также с середины июня строители планируют начать чистовую отделку и окончательное оформление в помещениях, где содержатся животные: это займет много времени, по мнению специалистов.
Ежедневно в ремонтных работах задействовано 160-180 человек, за работой которых строго следит руководство цирка. В июле уже планируется приступить к чистовой отделке помещений цирка.
По поводу проведения работ на объекте высказался мэр города Сергей Носов:
Июнь для нас месяц знаковый, потому что по его окончанию мы должны завершить черновую отделку, июль – это уже чистовая отделка зрительского зала и фойе. Предстоит еще большая работа по закупке светового и звукового оборудования. Сроки сжатые, но темп работ говорит о том, что у нас все должно получиться. В День города будет неважно, что ты хорошо бежал всю дистанцию, главное – что ты вовремя финишировал.