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Новости Нижнего Тагила

Две новых школы могут появиться в Нижнем Тагиле

2 июня 2017, 07:15Добавить новость
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Владимир Путин недавно провозгласил «Десятилетие детства». Так, в течение лета школы Нижнего Тагила будут готовиться к 1 сентября. Накануне в администрации города обсудили план подготовительных работ на три месяца.

Совещание прошло под руководством мэра Сергея Носова. Глава города поручил ответственным службам подготовить список образовательных учреждений, где есть проблемы, а также найти пути их решения.

Одним из важных аспектов является использование школьных автобусов, обеспеченность спортивными залами и объектами для уровень физкультуры, передает пресс-служба мэрии. Кроме того, близ каждой школы должны быть оборудованы пешеходные переходы для безопасности учеников.

Стало известно, что в Нижнем Тагиле рассматривается вариант строительства двух новых школ. Представитель министерства образования региона Анатолий Соложнин отметил, что городу действительно необходимы новые образовательные учреждения. Также он выразил уверенность в том, что к 15 августа, когда в регионе закончится приёмка школ, Нижний Тагил в очередной раз продемонстрирует отличные результаты.

Надзорные органы рассказали, что у пожарных служб есть замечания к ряду школ: заложены безопасные выходы, нет системы оповещения, вышли из строя датчики температуры и отсутствуют двери у лестничных коридоров. Мэр поручил ответственным лицам приступить к ликвидации нарушений, тем более что они не требуют больших капиталовложений.

Отмечается, что в течение всего лета муниципалитет будет контролировать подготовку школ к новому учебному году.

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